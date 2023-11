El cortometraje “Los Miedos de Jessica” fue seleccionado en el Festival de Cine Histórico de Tepotzotlán

Se acerca el cine independiente con el cortometraje “Los Miedos de Jessica”, que es Selección Oficial del 4to Festival de Cine Histórico de Tepotzotlán, donde se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre de 2023, lo mejor del Cine Independiente de México y Latinoamérica.

Ahora bien, este cortometraje está escrito y dirigido por Roberto Jiménez quien ha colaborado en diversos trabajos a lo largo de su carrera, además la protagonista de este cortometraje es la carismática actriz Andrea Somerville, donde ha participado en diversas obras de teatro, así como en televisión.

De esta manera, el 23 de octubre de este año se dio a conocer la lista de producciones que serán parte de la Selección Oficial del 4to Festival de Cine Histórico de Tepotzotlán.

Por otra parte, este cortometraje “Los Miedos de Jessica”, cuenta la historia de Jessica (Andrea Somerville), una joven que esta harta del acoso sexual y la inseguridad del país. Así pues, toma un viaje a través de la famosa aplicación de autos y en ese momento su vida da un giro de 180 grados.

“Recuerdo que aunque el cortometraje de Los Miedos de Jessica es más de suspenso, el rodaje fue muy divertido. Toda la gente de producción me hizo pasar ratos muy amenos. En lo personal soy fan de la acción y me tocó usar un arma, por lo que me encantó, además de la escena en la que corro en la noche, que fue una de mis favoritas y que pronto verán cuando se muestre este cortometraje en el Festival”, Andrea Somerville.