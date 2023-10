Los Grupos Legislativos del PAN y QI, reprueban provocaciones de Morena

Las 16 diputadas y diputados del grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Grupos Legislativos del PAN y QI, reprueban provocaciones de Morena y Querétaro Independiente (QI) en la Legislatura local, aseguraron que Morena quiere dejar sin agua a las familias queretanas, toda vez que el senador Gilberto Herrera, es quien manipuló e incitó a los pobladores de Maconí, Cadereyta, a bloquear las instalaciones del Acueducto II, poniendo en riesgo de dejar sin servicio a los más de 400 mil queretanos que se abastecen de esa línea de agua.

El Grupo Legislativo de PAN y QI, insistieron que cerrar el Acueducto, es condenar a cientos de miles de hogares a tener sed, por lo que los legisladores reprobaron el actuar del senador, ya que este asunto se encuentra a disposición de un juez y será, en todo caso, el Poder Judicial quien dé la última palabra en estricto apego a la ley.

Señalaron que en Morena están acostumbrados a violar la ley con impunidad, “hecho que los queretanos no lo admitimos, y no nos vamos a convertir en un estado que este chantajeado por políticos oportunistas. Los diputados locales del PAN y Querétaro Independiente, no vamos a permitir que Morena incite a los habitantes de una población a la violencia, en un estado dónde siempre ha prevalecido el diálogo y el consenso”.

Consideran que todas las manifestaciones son legítimas, siempre y cuando no sea vea amenazado el beneficio de todos, pero no se puede permitir que un grupo de personas extorsionen el beneficio colectivo.

Coincidieron en que todavía hay mucho por hacer en el tema de abastecimiento de agua, y el gobierno estatal está trabajando en esto, por lo que ya se está trabajando en el Acueducto III para garantizar del vital líquido al estado por los próximos 50 años.

El grupo Legislativo del PAN y QI invitaron al senador y a Morena, dejar de lado las provocaciones, y trabajar en dar soluciones a las y los queretanos y actuar conforme al estado de derecho; además de que dieron a conocer que en estos momentos se están realizando trabajos importantes en la zona de Cadereyta y Ezequiel Montes.

