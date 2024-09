López Obrador se va satisfecho del gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se va del Gobierno “muy satisfecho” de lo alcanzado en estos casi seis años que duró su administración.

En su última conferencia matutina desde Palacio Nacional, López Obrador apuntó que a lo largo de su sexenio se dedicó a servir a todos los mexicanos.

“No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho, por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco de todo corazón. Me dediqué a servir al pueblo”, puntualizó.

“Me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados. Llevamos a la práctica nuestro principio de que por el bien de todos primeros los pobres”, enfatizó.

“Y no solo fue una proclama, no solo fue un lema. Se convirtió en una realidad porque logramos y ese es otro timbre de orgullo, reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país, a pesar de la pandemia que tanto dolor nos causó y nos tumbó la economía como no sucedía en más de un siglo. Nos levantamos y se logró recuperar el crecimiento económico aún limitado por esa crisis económica externa”, puntualizó.

El mandatario mexicano aseguró que el presupuesto se distribuyó al pueblo y se mejoraron las condiciones de vida de los mexicanos.

“Aún cuando creció poco la economía, como hubo una distribución de la riqueza, del ingreso, del presupuesto, justa, como se distribuyó el presupuesto a todos, como se aumentaron los salarios como no sucedía en muchas décadas, como no se permitió la corrupción, como no hubo lujos en el Gobierno, se pudieron mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de los mexicanos”, indicó.

