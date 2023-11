Literatura Fantástica: a montar dragones

¿Tienes interés en lo diferente? Es decir, en aquello que está relacionado con lo mágico, lo fantástico, lo que va más allá de la posible realidad, ¿deseas escapar un rato de ella? O ¿simplemente te adentras por primera vez en un libro? Bienvenidos al mundo de la literatura fantástica.

La literatura fantástica es la oportunidad perfecta para aventurarse en nuevas tierras. Un libro de historias sobre caballeros, dragones, seres mágicos y batallas épicas. Viajar por tierras extrañas, conocer animales que hablan y recibir la bendición de algún ser. Y ¿Por qué no? Montar dragones.

Literatura para todos

La literatura fantástica en pocas palabras se puede definir como un género narrativo en el cual su esencia son los elementos de fantasía. O sea, todo lo que no tiene una explicación “científica” puede caer en la literatura fantástica. Por otro lado, si su base fuese la “ciencia o lo científico” es literatura de ciencia ficción.

Dentro de esta literatura cargada de fantasía hay un sin fin de posibilidades. De terror, steampunk, de caballeros, gótico, entre muchas otros. Y es precisamente la amplitud de temas lo que permite que cualquier persona sea cautivada al menos por un libro de este estilo.

El mundo fantástico y las personas que lo rodean permiten crear espacios al que todos pueden pertenecer. Incluso ese niño o niña que molestaba a otros en la escuela, ese quien golpeaba o insultaba todo el tiempo. Esos niños también tienen un espacio en lo fantástico.

Dentro de ese mundo caben todos, eso es lo mejor de la literatura, de cualquier literatura. Y es que ella espera, espera el momento en que cada persona decidida llegar. Cuando sucede ese encuentro resulta ser oportuno porque logra tocar el cuerpo entero hasta hacerlo estallar.

Un libro de historias sobre caballeros, dragones, seres mágicos y batallas épicas pueden ser el primer paso para muchas de sus futuras lecturas y aventuras. Sin embargo, la emoción y el cariño por esas historias a veces es cortada sin necesidad debido a los que juzgan los gustos de otra persona.

Lo que provoca en ocasiones un alejamiento literario por parte de ese lector, quien apenas intenta descubrir algo que lo emocione, lo cautive literariamente.

Montar dragones

Muchas personas, en especial las que juzgan estos gustos, les aterra y tienen recelo a lo fantástico, a lo que no es “real”. ¡Basta! Que ellos le teman a los dragones no significa que ustedes no puedan intentar dominar uno. Le temen a la libertad de soñar e imaginar lo imposible. Por eso, monten en hipogrifos, thestral y dragones, que muy arriba, allá en las nubes, solo llega lo fantástico.

Y como dice Ursula K. Le Guin:

“¿Por qué los estadounidenses le temen a los dragones? Porque la fantasía es verdadera, por supuesto. No es fáctica, pero es verdadera. Los niños lo saben. Los adultos también lo saben, y es precisamente por eso que muchos de ellos le temen. Saben que su verdad desafía, incluso amenaza, todo lo que es falso, todo lo que es fingido, innecesario y trivial en la vida que se han dejado forzar a vivir. Le temen a los dragones porque le temen a la libertad.”

Toda la literatura puede ser catártica, mientras permitamos que esta nos cautive. Harry Potter, Narnia, El Señor de los anillos o Canción de Hielo y fuego, son tan solo algunas de las historias que pueden acabar con la monotonía del día a día. Por eso los invito a montar un dragón, atravesar un ropero o simplemente transportar el anillo único.

Los espero en la próxima aventura.

