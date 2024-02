Lewis Hamilton se unirá a Ferrari en el 2025

Es oficial la llegada de Lewis Hamilton a la escudería Ferrari de la Fórmula 1 (F1), para la temporada 2025. Pues el siete veces campeón de la F1, Hamilton, se despide de Mercedes a finales del 2024.

De esta manera, se volvió a comprometer con Mercedes el verano pasado cuando firmó su renovación en la temporada pasada; además llegó a un acuerdo con Toto Wolf, firmando un nuevo acuerdo que permitiera mantenerlo a bordo hasta 2025, pero acortará su contrato.

Aún así, se dio a conocer en las redes sociales de Ferrari y de la F1, el acuerdo para que Hamilton sea el nuevo piloto y acompañante de Charles Leclerc.

Team Statement

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024