La verdad detrás del video de Los Nietos de los Bee Gees

Un cuarteto de jóvenes ha sorprendido a la comunidad en línea con su impresionante interpretación de la canción “How Deep Is Your Love“, y su actuación fue tan cautivadora que algunos usuarios llegaron a pensar que eran los nietos de los Bee Gees.

En el video, se puede ver a cuatro chicos, todos idénticos, cantando la icónica canción del trío británico, lo que llevó a que el video se volviera viral bajo el nombre de “Los nietos de los Bee Gees”. Algunos usuarios, creyendo en esta afirmación, elogiaron el talento heredado de sus supuestos abuelos.

Sin embargo, más tarde se reveló la verdad detrás de la situación y se aclaró quiénes son los jóvenes que aparecen en el video viral.

¿Son realmente los chicos del video nietos de los Bee Gees? La respuesta es negativa; los jóvenes que protagonizan el video cantando “How Deep Is Your Love” no tienen parentesco con los Bee Gees.

De hecho, la persona que aparece en el video es un TikToker que utilizó un efecto de edición para clonarse y dar la ilusión de que se trata de un cuarteto. Todos los individuos en el video son en realidad la misma persona.

El nombre del tiktoker es Ky Baldwin, un artista originario de Australia que se destaca como cantante y bailarín. En TikTok, ha ganado popularidad gracias a sus interpretaciones de versiones de canciones, y en particular, por su habilidad para utilizar un efecto de multiplicación en sus videos.

Ky Baldwin tuvo que aclarar públicamente que es hijo único y que no guarda ningún parentesco con los Bee Gees. La confusión puede haber surgido debido a su parecido físico, incluyendo un peinado similar al que lucían los Bee Gees en su época de fama.

