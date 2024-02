Kylian Mbappé se dirige al Real Madrid en este año

Hay esperanza para el Real Madrid, el delantero francés Kylian Mbappé, y el París Saint Germain (PSG), parece haber llegado a su fin. Luego de una intensa temporada y siete años con el cuadro parisino le comunicó a Nasser Al Khelaifi, dueño del PSG, su salida en verano.

Pues la decisión de Mbappé, es una realidad y se irá con el pase de su poder cuando expire su contrato el próximo 30 de junio de este año. Además, los medios franceses L’Equipe, Le Parisien y RMC, dan por hecho la salida del jugador y lo vinculan con el Real Madrid.

Así mismo, el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, comentó en sus redes sociales que Mbappé tomó la decisión de irse del equipo, “Kylian Mbappé anunció este día a sus dirigentes que había optado por dejar al PSG terminando está temporada 2023-24”.

🚨🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has now informed PSG president Nasser Al Khelaifi that he will LEAVE the club as free agent.

The terms of the departure are yet to be fully agreed but he will LEAVE Paris in the summer — Kylian has yet to fulfil his commitments to the club. pic.twitter.com/bD0ji3CTyA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024