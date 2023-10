Kelvin Kiptum, el keniano que rompió el récord del mundo en Chicago 2023

El Maratón de Chicago 2023, Kelvin Kiptum bate el récord del mundo de Eliud Kipchoge, pues se convirtió en el primer hombre en bajar de la barrera de las 2:01. Pues el récord es de 2:00:35, luego de su gran actuación en el Maratón de Londres 2023, donde consiguió un tiempo de 2:01:53 segundo.

De esta manera, el de Kenia, Kiptum de 23 años ya es reconocido como el hombre más rápido del planeta, y ha logrado marca en varios maratones con dos horas.

WORLD RECORD: We have a new man in town. Kelvin Kiptum just broke Eliud Kipchoge's World Record with an unofficial time of 2:00:35! UNBELIEVABLE! pic.twitter.com/XfeMEzPveZ

— Chicago Marathon (@ChiMarathon) October 8, 2023