Kawasaki Corleo: el caballo robot de hidrógeno

En la Expo 2025 en Osaka, Kawasaki Heavy Industries presentó Corleo: un vehículo biplaza sin ruedas, con cuatro patas robóticas que imitan los movimientos de un animal. Es un híbrido entre robot, transporte personal y criatura mecánica. Aunque todavía no está listo para salir al mercado, su presentación ha generado un gran impacto por lo que representa: una visión radical y ambiciosa del futuro de la movilidad.

Uno de los aspectos más impresionantes del Corleo es que no se maneja con volante o pedales como un auto tradicional. En su lugar, el conductor se apoya en estribos y manillar, y el vehículo interpreta sus movimientos para ajustar cada paso de forma natural. Es decir, se conduce con el cuerpo, imitando la experiencia de montar un animal. Gracias a la movilidad independiente de sus patas, el Corleo puede mantener una postura estable en terrenos irregulares, pendientes o incluso escaleras.

🇯🇵 Japanese company Kawasaki has unveiled CORLEO, an innovative robotic horse powered by a hydrogen engine and equipped with artificial intelligence.

It constantly analyses the position of both the robot and the rider, ensuring that the rider is securely held in the saddle.

