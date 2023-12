Uno de los estrenos más celebrados al rededor del mundo ha llegado a las pantallas de cine mexicanas, me refiero a la premier de Godzilla minus One. Una cinta que ha dado mucho de que hablar en estás ultimas semanas por muchos amantes del cine de Kaijus y expertos en general pero ¿De que va está cinta?

Godzilla Eterno

Todo mundo aquí, sin importar edad reconocemos ese nombre; Godzilla o Gojira para su pronunciación japonesa, aquel monumental kaiju naciente de los múltiples experimentos que se llevaron a cabo para la implementación de las primeras bombas atómicas en los años cúspide de la Segunda Guerra Mundial, dichas pruebas crearon a este ser monumental quien es hijo de la radiación nuclear y cuyo único propósito es colocarse como el principal ser viviente de la cadena de poder en este mundo a costa claro…de la aniquilación de la raza humana.

Las películas del Monterverse, traídas por Hollywood y Legendary principalmente nos muestran a Godzilla como un salvador o apoyo para la humanidad, alguien que desde hace milenios se ha dedicado a salvaguardar la Tierra y gran parte de la vida… no me malentiendan, ese punto es genial, disfruto los filmes más recientes desde que se retomo al titán en 2014 y muero por ver Godzilla x Kong. The New Empire. Sin embargo esto nos ha alejado de lo que es y sería un Ser como este en la vida real.

A continuación explicaré ciertos puntos de lo que hasta hace 3 horas (en el momento que estoy redactando esto) así que no cuenta como reseña ni mucho menos contiene spoilers.

La devastación no trae prosperidad

Es el año 1945, poco tiempo después de que finalizará la Segunda Guerra Mundial y como todos sabemos, Japón fue de los últimos y más afectados de toda esa tragedia. Aquí conocemos a Koichi Shikishima, un joven piloto de la marina japonesa quien estaba en el intenso escuadrón de kamikazes, sin embargo ya sea por miedo o las ganas que tenía de volver con su familia hacen que Koichi sea el único sobreviviente diciendo que la metralleta de su avión no funcionaba para la acción y se mantiene a salvo en uno de los sitios que aun tenía el ejercito nipón.

Claro que la culpa lo consume, pues se supone que él debería dar con orgullo la vida por el bien de su país por lo que sus acciones lo establecen como un cobarde y alguien sin honor (algo muy necesario dentro de la filosofía asiática). Esa misma noche, su base es atacada por una extraña criatura colosal que como si nada destroza todo a su paso con mucha ferocidad, teniendo su primer encuentro cara a cara con Godzilla.

Aparte de los momentos en que tenemos del gran Kaiju, el filme nos muestra las raíces de Godzilla, aquel temor que hubo tras el uso de armas nucleares, donde un descubrimiento tan intenso de aquellos componentes termino siendo para uso bélico y donde los afectados fueron los civiles más que los ejércitos de cada bando.

El resultado de tanto desecho tóxico fue este enorme ser viviente que solo busca destruir todo a su paso. Podríamos decir que los inicios de Godzilla son como una forma de protesta ambiental y en contra de la guerra, el grito de la Tierra por exigir un alto a su destrucción.

¡Luces, cámara…a rugir!

Estudio Toho retoma sus raíces y nos trae de vuelta a la superficie al emblemático Godzilla de la mano de Takashi Yamazaki quien como dije antes, muestra los inicios reales de esta temida pero muy admirada criatura que vino al mundo la primera vez por la mente del director Ishiro Honda.

La película como tal no es un remake al 100% de la obra original de 1954,si y no vamos a decir… Si bien se toman lugares específicos como la Isla Odo del inicio, el contraste pos-guerra y sobre todo la producción de arte que te trae recuerdos cuando se usaban enormes maquetas en un estudio grande y una persona dentro de una botarga (claro que aquí es CGI y no escatimaron en las maquetas) además de la clásica banda sonora que es digna para acompañar a un Rey Supremo como lo es Godzilla.

Toda esa mezcla dio un resultado magnifico, pues fueron varios momentos que dentro de la sala en la que estuvo quedo en un silencio de al menos 2 minutos al mismo tiempo que la película tenía un vacío sonoro, lo que muy pocos filmes logran incluso hoy en día.

Las actuaciones son bastante intensas, estoy más acostumbrada al anime pero tanto la proyección de voz como la forma actoral de cada miembro que apareció en escena, realmente lograba expresar la desesperación al ver una criatura difícil de enfrentar.

Godzilla, el Rey

El pasado 03 de noviembre, se estreno en cines nipones lo que sería calificado como la cuarta película de Godzilla en la Era Reiwa (era actual en Japón) y que rápidamente obtuvo un gran foco de atención por parte de muchos críticos del cine como muchos expertos de los Kaijus y es que en sus primeras semanas en este continente.

La pagina de Rotten Tomatos le otorgo una de sus puntuaciones más altas por parte tanto de la audiencia como de sus críticos y otros medios dedicados al cine que la consideran como la mejor película de Kaijus, pues con tantas criaturas en el mundo del cine, rara vez se tiene a un kaiju que de verdad infunda miedo al lado de su homínida Shin-Godzilla de 2016 (esa si me da miedo).

La popularidad que obtuvo tras su estreno ha llevado a la cinta a que incluso este en las lista de los premios Oscar´s para el año que viene, probablemente para la categoría de Efectos Visuales o puede que vaya para más

La ya conocida distribuidora Konnichiwa Festival trajo el estreno esperado este 28 de diciembre y vaya que no fue una broma, pues tanto en México como Chile tuvieron el estreno mientras en los días posteriores será para el resto de Latino-América, la cual se puede disfrutar con su idioma original como con doblaje.

Si bien, dije que no comentaría nada de spoilers, solo sugiero que esperes hasta el final en tu sala, lo que para muchos fue un deleite y emoción.