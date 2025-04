Funeral de Francisco, asistieron más de 250 mil personas

Más de 250 mil personas, incluidos jefes de Estado y sus representantes, acudieron al funeral del Papa Francisco en la basílica de Santa María la Mayor de Roma, donde fue sepultado.

De esa manera, el de Francisco fue el primer sepelio de un pontífice fuera del Vaticano desde León XIII, en 1903.

La inhumación tuvo lugar a las 13H30 (11H30 GMT) durante una ceremonia íntima presidida por el cardenal camarlengo Kevin Farrell, en presencia de familiares del jesuita argentino, precisó el Vaticano.

El funeral, que tuvo lugar en la Plaza de San Pedro y duró aproximadamente dos horas, estuvo marcado por una elaborada serie de rituales.

El funeral tuvo lugar seis días después de que el Papa hiciera su última aparición pública por Pascua, en el mismo lugar.

A la ceremonia acudieron 130 delegaciones, incluyendo líderes mundiales y monarcas.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron antes del funeral.

Por México estuvo presente la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El cardenal Giovanni Battista Re, una de las figuras más importantes de la Iglesia católica, ofició el servicio funerario.

En su sermón, elogió la capacidad de Francisco para dirigir con “un corazón abierto hacia todos”.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, oficiará este sábado una misa en honor al difunto papa Francisco,

A esa ceremonia hay 200 invitados, entre ellos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villaruel.

El servicio religioso que comenzará a las 10 am hora local (9 am ET).