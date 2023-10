Foro Go Guanajuato 2023: Todo lo que necesitas saber

El Foro Go Guanajuato 2023 se celebrará el próximo 18 y 19 de octubre en el Poliforum León, y contará con la participación de destacados oradores de renombre a nivel global.

El 18 y 19 de octubre próximos, se llevará a cabo la séptima edición del Foro Go Guanajuato 2023, titulada “From the Inside Out“, en el Poliforum León. Este evento empresarial tiene como objetivo impulsar la industria de la mentefactura a través de conferencias, oportunidades de networking y certificados de asistencia.

Es relevante señalar que el Foro es organizado por el Fomento al Comercio Exterior (COFOCE), y este año ha invitado a tres destacados expertos en el mundo empresarial:

Bruce Dickinson: Además de ser el vocalista de una de las bandas de rock más icónicas, Iron Maiden, Bruce es piloto comercial, empresario y conferencista motivacional que inspira y promueve la creación de negocios. Katya Echazarreta: Ingeniera electrónica y divulgadora científica mexicana, Katya se convirtió en 2022 en la primera mujer mexicana en viajar al espacio como parte de la misión Blue NS-21 a bordo de la nave espacial New Shepard. En su participación, compartirá su experiencia sobre cómo superar obstáculos para alcanzar objetivos. Randi Zuckerberg: Nominada al Emmy, Randi es una emprendedora, inversora, autora de bestsellers y una destacada figura en los medios tecnológicos. Fue una de las primeras colaboradoras de Facebook y la creadora de Facebook Live.

Muchas sorpresas

Estos son algunos de los ponentes que podrás encontrar en el Foro Go, pero el evento contara con mas sorpresas, oportunidades de negocio y networking.

​“En este espacio de negocios organizado por la Coordinadora del Fomento al Comercio Exterior, COFOCE, podrás hacer sinergia y aprender de grandes expertos nacionales e internacionales que podrán llevarte a exponenciar tu empresa e ir más allá, cruzar fronteras y llevar más de Guanajuato al mundo. En esta edición del Foro Go, durante los dos días, podrás tener acceso a ponencias, encuentro de negocios, área networking y constancia de participación” señala la dependencia.