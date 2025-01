Filtran fecha de estreno de la última temporada de Stranger Things

Filtran la fecha de estreno de la última temporada de Stranger Things a pesar de que no la han confirmado la plataforma de streaming, los fans han encontrado esta información.

Por medio de su cuenta de Twitter, Stranger Things News compartió información bastante interesante. Al ingresar al código fuente de Netflix, la cuenta ha encontrado que la fecha interna de la compañía para el estreno de la quinta y última temporada de la serie es el 27 de noviembre de 2025. Recordemos que las grabaciones de estos capítulos llegaron a su fin en diciembre del año pasado, por lo que esta fecha puede ser real.

🚨| Did we just uncover the possible release date for Stranger Things 5?

By examining Netflix’s website code, we discovered that the internal release date for #StrangerThings5 is listed as:

🗓️ Thursday, November 27, 2025

What are your thoughts on this potential date?… pic.twitter.com/Uy4jyANoxr

— Stranger Things News (@UpsideDownScoop) January 22, 2025