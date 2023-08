Eris: la nueva variante de Covid-19 que puede ser más contagiosa

La emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 llegó a su conclusión en el pasado mes de mayo. Además, este verano marca el primero sin ninguna restricción, ya que aunque hace algunas semanas la mascarilla seguía siendo necesaria en farmacias y hospitales, ahora ya no es requerida. No obstante, esto no significa que el covid-19 haya desaparecido, ya que aún existen variantes que son motivo de preocupación para la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre estas se encuentra Eris (EG.5), que fue declarada como variante de interés el 9 de agosto.

Conforme a la información proporcionada por la OMS, hasta la fecha mencionada se habían identificado más de 7.000 secuencias de esta variante en 51 países, siendo la mayoría de estos casos en China. No obstante, la institución subrayó que no había evidencia científica que respaldara un aumento en las hospitalizaciones a causa de esta variante. Eris fue inicialmente notificada el 17 de febrero, pasando a ser considerada una variante bajo vigilancia el 19 de julio, y finalmente se le otorgó el estatus de variante de interés el 9 de agosto.

La OMS añade que “aunque EG.5 ha mostrado una mayor prevalencia, ventaja de crecimiento y propiedades de evasión inmunológica, hasta ahora no se han registrado cambios en la gravedad de la enfermedad”. Esto implica que Eris podría conducir a un aumento de los casos y convertirse en la variante dominante en algunos países e incluso a nivel global.

Síntomas

Los síntomas de esta variante altamente contagiosa son similares a los de la variante Omicron. Estos incluyen secreción nasal, dolor de garganta, tos, congestión, dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular y pérdida del sentido del olfato, tal como detalla la publicación de Redacción Médica. Además, el grupo que sigue requiriendo especial atención con respecto a esta y otras variantes son las personas vulnerables y aquellas con condiciones médicas preexistentes.