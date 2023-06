En las elecciones del 2024, Marcelo Ebrard ha presentado su registro como ‘aspirante’ a la candidatura de Morena

Ebrard ha formalizado su solicitud para participar como aspirante a la coordinación del movimiento de Morena al firmar el registro correspondiente.

Este miércoles, Marcelo Ebrard ha firmado una carta de compromiso para postularse como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación (4T). Asimismo, ha presentado un documento que certifica su renuncia al cargo público que ocupaba anteriormente, con el fin de poder participar en las encuestas de Morena. Cabe destacar que Ebrard dejó su posición como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el pasado lunes.

Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, ha explicado que Marcelo Ebrard también ha entregado, en un sobre cerrado, su propuesta de dos encuestadoras para el proceso. Delgado enfatizó que están actuando dentro del marco legal permitido y que no se están definiendo candidaturas en este momento. Lo que se busca es determinar quién será el encargado de coordinar los trabajos para la defensa de la Cuarta Transformación. El proceso de registro de aspirantes ha comenzado este miércoles, según señaló Delgado.

Avances 4t

Además, Mario Delgado agregó que a partir del próximo lunes se llevarán a cabo recorridos informativos para dar a conocer los logros de la Cuarta Transformación (4T). Estos recorridos tendrán como objetivo informar a la ciudadanía sobre los avances y beneficios obtenidos durante el gobierno actual.

Posteriormente, procedió a leer el siguiente modelo de declaración de compromiso:

“Yo, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, manifiesto por este medio mi deseo de participar en la encuesta para la definición de la coordinación de defensa de la 4T. Entiendo las responsabilidades que derivan de mi aspiración, manifiesto mi plena adhesión y compromiso con los principios éticos fundamentales contenidos en los documentos básicos de Morena. Asumo el compromiso de cumplir con ellos, los fundamentos de nuestro partido”, apuntó el ex canciller.

“Me comprometo a promover los logros y el legado de la Cuarta Transformación (4T) durante este proceso, reconociendo que la determinación se llevará a cabo mediante encuestas, cuyos resultados serán definitivos y sin posibilidad de apelación. Expreso mi adhesión inquebrantable a los principios de honestidad, honestidad y lealtad al pueblo, así como mi total acuerdo con la premisa de utilizar el poder público para servir a los demás y nunca para beneficio personal, tal como lo he hecho a lo largo de mi vida”.

Fuerte compromiso

El acuerdo leído por Marcelo Ebrard también incluyó otros compromisos relacionados con el servicio al pueblo mexicano, así como el rechazo al acarreo, la adulteración de documentos y resultados electorales, o la inversión excesiva en propaganda, entre otros aspectos.

“Me comprometo a evitar confrontaciones personales y me abstendré de fomentar acciones de desprestigio, descalificación o agresión hacia otros participantes en este proceso de selección. Solicitaré a mis allegados, simpatizantes y seguidores que no difamen ni recurran a la violencia verbal contra otros participantes en el proceso. Declaro que no realizaré descalificaciones durante el proceso de selección en el que participo y que no buscaré influir en las decisiones y acciones de los órganos de dirección de Morena a mi favor”, continuó.

Asimismo, se comprometió a respetar los resultados de este proceso y a brindar su apoyo al candidato o candidata que resulte ganador.

Durante el evento, las personas presentes corearon “presidente, presidente” en varias ocasiones.

Ebrard anunció que comenzará su recorrido el próximo lunes, aunque no especificó el lugar de inicio, y expresó su alegría por la Cuarta Transformación.

Al entregar su registro, el aspirante afirmó que cuenta con medio millón de personas, todas voluntarias, que respaldan sus aspiraciones.

Además, señaló que este jueves revelará el mecanismo mediante el cual financiará los recorridos que llevará a cabo para defender la Cuarta Transformación.