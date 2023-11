Emprendimiento digital en México: Claves para el éxito empresarial online

El emprendimiento en México ha experimentado una transformación significativa con la presencia digital, convirtiéndose en un elemento esencial para alcanzar el éxito en la era digital. Según el estudio “Radiografía del emprendimiento en México 2023” de la Asociación de Emprendedores de México (Asem), hasta un 70% de las empresas mexicanas consideran las ventas digitales como un factor disruptivo en sus modelos de negocio.

El impacto de la pandemia en la transformación digital

Durante la pandemia de covid-19, la presencia digital se volvió crucial para la supervivencia y el crecimiento de las empresas. Un dato relevante es que el 17.3% de las empresas comenzaron a vender en línea en el último año, evidenciando una rápida adaptación al entorno digital. Según el informe, el 77.5% de las empresas considera a Facebook como su plataforma digital más importante. Además, el uso del sitio web propio ha ganado relevancia, con un 58.8% de empresas presentes en esta modalidad. Instagram también ha experimentado un crecimiento significativo, comparado con informes anteriores.

Emprendimiento digital en México

El estudio destaca que el 46.6% de las empresas aumentaron sus ventas en línea, mientras que un 28.9% se mantuvo en niveles similares y un 24.5% reportó una disminución. A pesar del crecimiento, el 53% de las empresas no incrementó sus ventas en comparación con el año anterior, evidenciando desafíos persistentes en el mercado local. Aunque el e-commerce sigue siendo una promesa no completamente realizada para varios sectores, el informe resalta que el 53% de las empresas en México no experimentaron un aumento en sus ventas digitales en el último año.

Balanza de ventas: Digital vs. física

El 55.7% de las ventas en línea son menores en comparación con las ventas físicas, mientras que un 24.4% de las empresas informaron que sus ventas en línea superan a las ventas físicas. No obstante, un 12.9% de las empresas se dedican exclusivamente al comercio electrónico.

En conclusión, la presencia digital se consolida como un elemento clave para el éxito empresarial en la actualidad. Aquellos emprendedores que optimizan su presencia en plataformas digitales y se adaptan a las nuevas tendencias del mercado son los que mejor posicionados están para enfrentar los desafíos de la era digital. La transformación digital ya no es una opción, sino una necesidad para quienes buscan destacar y prosperar en el mundo empresarial contemporáneo.