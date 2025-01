El nuevo God of War estaría ambientado en la mitología egipcia

Un nuevo reporte asegura que Sony ya se encuentra trabajando en un nuevo juego God of War, destacando que estaría ambientado en Egipto.

Ya que la saga nórdica parece haber terminado con God of War: Ragnarök, muchos fans se preguntan cuál será el siguiente destino de Kratos, y al parecer hay una pista sobre lo que viene.

¿De donde salió el rumor o la información?

De acuerdo a información de Daniel Richtman, un conocido insider de la industria, Sony “probablemente” está trabajando en un nuevo juego de la saga God of War ambientado en la mitología de Egipto. A través de su Patreon comentó que la compañía se encuentra actualmente buscando actores de Medio Oriente para un título AAA desconocido, señalando que es posible que se trate del próximo God of War.

¿Ya se pensaba anteriormente?

Esta no es la primera ocasión que surge la idea de God of War explorando la mitología egipcia, ya que en el documental “Making of” de God of War podemos ver a Cory Barlog comentando que inicialmente consideró ambientar el juego en ese mitología en lugar de la nórdica.

De momento hay que tomar la información como un simple rumor, pero sería interesante ver a Kratos en acción en Egipto.

Conclusión

Aunque aún no hay confirmación oficial, los rumores sobre un nuevo God of War ambientado en la mitología egipcia han despertado gran interés entre los fanáticos. La saga ha explorado diferentes panteones a lo largo de los años, y Egipto sería una elección lógica dada su riqueza mitológica y el potencial para nuevas mecánicas y narrativas. Si bien esta información debe tomarse con cautela, la búsqueda de actores de Medio Oriente para un proyecto AAA sugiere que Sony podría estar preparando una nueva aventura para Kratos en un entorno completamente diferente.

