Las tragamonedas de género fantástico son tendencia y en el apasionante mundo de las slots de fantasía, con títulos que destacan por su sofisticación gráfica, su calidad de sonido y por deparar experiencias altamente inmersivas a los usuarios. El apasionante mundo de las slots de fantasía.

El éxito de Game Of Thrones marcó un antes y después en la industria audiovisual, al revitalizar la temática fantástica, e impulsar una fiebre por este tipo de mundos que ha ido más allá del cine y las series, al impregnar también otros formatos de entretenimiento digital como los videojuegos y las slots. Aunque tal y como manifiestan los escarceos de grandes plataformas de streaming con el gaming, cada vez hay una mayor interrelación entre los distintos ámbitos,

De hecho, tenemos una versión slot de Juego de Tronos, que se ha unido a una amplia oferta de tragamonedas fantásticas, que incluye títulos como Blue Wizard, todo un clásico del género.

Destacan particularmente las propuestas de un desarrollador de juegos de gambling como Stakelogic, creador de slots que remiten a universos repletos de magia, caballeros, guerreras, hechiceros y mastodónticos dragones de amenazadoras fauces y temibles llamaradas.

En sus tragamonedas de este género a la riqueza temática, el detallismo gráfico y el sonido envolvente se une una música épica característica, que en conjunción con el resto de elementos propician una experiencia altamente inmersiva.

Esa misma calidad gráfica y jugabilidad dinámica la podemos encontrar en otras propuestas emblemáticas de este desarrollador como The Expendables Megaways o de Book of Adventure.

Dragons and Magic

Dentro de las slots de género fantástico y más concretamente del pródigo subgénero de los dragones, destaca un lanzamiento de Stakelogic como Dragons and Magic.

Esta tragamonedas ofrece un entorno que fascina por su lograda ambientación, con un paisaje de fondo dinámico que se transforma de un bosque solo apacible en apariencia a un auténtico infierno flameante, al irrumpir las llamaradas del dragón.

El detallismo del paisaje lo convierte en un protagonista clave en la experiencia de juego, propiciado la inmersión del usuario desde el comienzo. Algo a lo que también contribuye con fuerza la banda sonora de nítidas reminiscencias épicas, y cuya calidad es perfectamente equiparable a la de los mejores videojuegos del género, e incluso a la de series en la que la misma es muy característica, como la propia Juego de Tronos.

También destaca el cuidado de los efectos sonoros, que como sabemos tienen una gran importancia en un juego de casino como las slots, hasta el punto de ser uno de sus principales rasgos distintivos.

Como no podría ser de otra manera, los símbolos están tematizados, con botellas que albergan distintas pociones mágicas que se distinguen por el color, y otros que van escalando en cuantía de pago (anillo, mago, etc.) hasta llegar a la pata de dragón, cuya repetición da lugar a múltiples premios que pueden llegar a multiplicar por 20 la tirada del usuario en caso de llegar a alinear cinco, ya que se trata de una slot de cinco rodillos, que además tiene 3 filas y 243 líneas de pago.

También hay un símbolo específico para el comodín, un ojo de dragón que además puede tener un efecto multiplicador, en sintonía con el rol característico del wild en muchas slots actuales.

Por lo demás, se trata de un juego de volatilidad alta, lo que significa que compensa una menor frecuencia en el reparto de premios con una mayor cuantía de los mismos.

Como no podía ser de otro modo, Dragons and Magic ofrece una experiencia de usuario de calidad homogénea desde cualquier dispositivo, ya se trate de un ordenador de mesa o un móvil, al adaptarse a la perfección a pantallas de cualquier tamaño.

Otras propuestas para los devotos de las slots de fantasía

Al margen de las ya referidas Game Of Thrones y Blue Wizard, los amantes de los mundos fantásticos habitados por magos y dragones tienen otras opciones muy interesantes en tragamonedas.

Así, estaría Dragons of the North de Pariplay, a la que no le faltan ni la banda sonora épica ni la tematización de símbolos, que en su caso incluyen amenazantes dragones de todas las modalidades, que sobresalen por su calidad gráfica, ya que en este juego se cuida igualmente cada detalle.

Otro tanto ocurre con otra propuesta como Dragoness, todo un clásico de Rubyplay, que gira en torno al protagonismo de una diosa guerrera en un universo de magia en el que abundan nuestros amigos de llamarada fácil.

Cómo último ejemplo destacado dentro de este género tendríamos Dragon’s Fire Megaways de NetEnt, que parte de una versión anterior de Red Tiger Gaming que supone la base temática, visual y sonora de la actual, a la que se le han añadido funcionalidades, para convertirla en una slot de de 7 rodillos y más de 117.000 líneas de pago.

Esta pujanza de las slots de género fantástico refleja que el espíritu de Dragones y Mazamorras que emergió en los 80 lejos de haber extinguido su llama la ha avivado con más fuerza, ya que todavía siguen prendiéndonos las aventuras que proponen estos universos mágicos.