Diego Castañón acerca trámites y servicios del Ayuntamiento a la colonia Huracanes

El Presidente Municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, activó este lunes la caravana de trámites y servicios del programa “El Presidente Cerca de Ti”, en la colonia Huracanes, al que participaron 38 dependencias del gobierno municipal.

El alcalde escuchó atentamente a los vecinos, les resolvió su petición y en otros casos, los canalizó a las áreas pertinentes para el seguimiento y solución.

Luciano Morales Galeana, es un vecino de la colonia en cuestión que tuvo la oportunidad de solicitarle al alcalde, un descuento a su adeudo de cuatro años por concepto del Impuesto Predial, muy agradecido dijo “el está ayudando a todos en este momento”.

Otra beneficiaria fue Janeth Narváez Gordillo, ella sumamente emocionada explicó que el alcalde Diego Castañón hace ocho días llegó a la puerta de su hogar en un recorrido, la escuchó y se comprometió a darle solución a su problema, hoy en la jornada de “El Presidente Cerca de Ti”, recibió la noticia y logró el documento que acredita el descuento.

“Estoy aquí dándole gracias a Dios y gracias al Presidente, Diego Castañón, porque me ha brindado su apoyo, me ha escuchado y hoy bendito Dios de su mano, recibí el documento donde me avala un descuento de la deuda que se había acumulado en mi comercio”, citó.

Atención inmediata

Don Alejandro Cruz, vive frente al parque donde se instalaron las 38 dependencias, el solicitó la presencia del cuerpo de bomberos para el retiro de un enjambre de abejas, tras la atención, se mostró contento y agradecido de la primera autoridad.

El parque de la colonia Huracanes estuvo abarrotado de familias que aprovecharon los servicios y trámites que ofrece el gobierno municipal, entre estos el que ofrece y replicará mañana martes en el fraccionamiento Las Palmas, la dirección de ingresos a cargo de Griselt Olianet Matheus Garcia.

-Impresión de canje por Impuesto Predial

-Basura

-Descuento del 100 % en recargos en Impuesto Predial

-Prescripciones para predios

-Pagos

-Jornada del 50 % de descuento en licencias de conducir.