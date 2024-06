Recientemente, han circulado rumores sobre la supuesta muerte del conocido youtuber Mr. Beast. Sin embargo Mr. Beast Está Vivo, estos rumores son completamente falsos. La confusión parece haberse originado en redes sociales, particularmente en TikTok, donde se afirmaba que Mr. Beast había fallecido tras no superar un tratamiento médico.

Mr. Beast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, es famoso no solo por sus videos virales y retos extremos, sino también por sus acciones filantrópicas, como la construcción de pozos de agua y donaciones a diversas causas. A pesar de los rumores, el propio Mr. Beast ha desmentido las afirmaciones sobre su muerte a través de su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), expresando su gratitud hacia sus seguidores y la vida que lleva.

I Buried Myself Alive For A Week! Enjoy watching me suffer pic.twitter.com/L97Rrlueqa

— MrBeast (@MrBeast) June 7, 2024