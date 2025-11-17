Desfile Cívico Deportivo, Querétaro celebra la Revolución Mexicana

En el marco de la conmemoración del CXV Aniversario de la Revolución Mexicana, el gobernador Mauricio Kuri González encabezó el Desfile Cívico Deportivo.

Durante el Desfile Cívico Deportivo participaron 38 contingentes entre atletas, entrenadores, asociaciones deportivas, instituciones educativas, así como corporaciones militares, de seguridad, bomberos y Cruz Roja.

En la jornada, la cual transcurrió con saldo blanco, los más de dos mil participantes realizaron tablas rítmicas, así como diversas maniobras en sus vehículos, para el deleite de las y los presentes.

Asimismo, en el marco de este evento, el Gobernador hizo entrega del Premio Estatal del Deporte 2025, a la nadadora artística Jaqueline Meléndez Valdez, en la categoría de Deportista Juvenil; al representante de luchas asociadas, Dorian Emanuel Trejo Holguín, como Deportista de Primera Fuerza.

De la misma forma, en la categoría de Deporte Adaptado, de para natación y para triatlón, Luis Estrada Ramírez; como entrenador Convencional, el profesor Juan Carlos Linares Valdez, de luchas asociadas; y como Entrenador de Deporte Adaptado, en la disciplina de golbol, Mario Becerra Martínez, obtuvieron la distinción.

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando “Felifer” Macías, acompañó al gobernador Kuri González durante el Desfile Cívico Deportivo Conmemorativo al CXV Aniversario de la Revolución Mexicana.

Durante el paso de los contingentes destacó la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y del personal de limpia de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.