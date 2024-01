De las Roscas a pizzas de Little Caesars

Justo cuando parecía que la tendencia de los revendedores de Costco estaba disminuyendo, emergen nuevos emprendimientos con ofertas de productos diversos. Tal es el caso de Jesús, un joven que se hizo viral a principios de 2024 debido a su falta de éxito en la venta de roscas de dicho establecimiento.

Buscando la chuleta

A pesar de que sus planes iniciales no tuvieron el éxito esperado, Jesús ha estado compartiendo en su cuenta de TikTok sus diferentes intentos e ideas para regresar al ámbito comercial.

Desde prestigiosos postres hasta rollos de papel de baño, son algunos de los productos que el usuario @Jesúsamiestilo ofrece a sus compradores. Sin embargo, su nombre se ha vuelto tendencia en redes sociales tras publicar un anuncio sobre su nuevo “emprendimiento”.

En esta ocasión, decidió apartarse de la tienda departamental y aventurarse en la distribución de pizzas de la reconocida cadena de comida rápida, Little Caesars. Estas pizzas las ofreció a un precio de 250 pesos mexicanos por unidad, incluyendo el envío a domicilio.

Como era de esperarse, Jesús ha recibido una gran cantidad de críticas y comentarios negativos en su publicación. Los internautas argumentan que “exageró” con el precio que propuso, ya que dicho alimento puede adquirirse en las sucursales de todo el país por tan solo 99 pesos.

Además, los observadores señalaron que la razón por la que sus emprendimientos no tenían éxito se debía a que “siempre” intenta vender todo por el doble de su precio original, una estrategia que no le funcionó con las roscas de reyes.

“Esas las venden a 100 pesos no ?”; “Alguien va a comer pizza toda la semana”; “Con esos 250 me compro dos; “Jajajaja no manches le sacas hasta el doble valen $99”; “El payaso de Mexicali”; “Ya sin hambre cuánto es lo menos?”; “¿Aún tienes roscas de Costco?”, algunos de los comentarios que le han dirigido a Jesús.

