DAOKO visitará México el próximo 24 de noviembre en el Foro Indie Rock

Para todos los fans mexicano que le gusta la música electro pop la cantante y rapera japonesa DAOKO, se presentará en nuestro país, el próximo 24 de noviembre en el Foro Indie Rock, donde cantará con sus sencillos más recientes como Tsuki no Hana de la película Sailor Moon.

Ahora bien, la cantante que ha conquistado el corazón de millones en Japón y en el mundo, está lista para deslumbrar a México, pues no te puedes perder esta gran experiencia mágica que trae para ti desde el sol naciente y con su voz única y estilo inconfundible.

Los boletos ya se encuentra disponible y en ventas por este medio: Daoko – Passline

Daoko will be performing at “Foro Indie Rocks! ” in Mexico City on Friday, November 24th!⁰⁰《Event Summary》⁰■ Date|2023.11.24⁰■ Venue|”Foro Indie Rocks!” Zacatecas 39, Col Roma. CP 06700⁰■ Tickets|https://t.co/mLKe4BxxXE⁰■ Details|https://t.co/RoWgBkbwcC pic.twitter.com/H93E1ldtYS

