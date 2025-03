Cristiano Ronaldo llega a Fatal Fury: City of the Wolves

El legendario futbolista Cristiano Ronaldo dará el salto a los videojuegos de pelea con su incorporación como personaje jugable en FATAL FURY: City of the Wolves, el esperado título de SNK.

La noticia fue anunciada por el propio CR7 a través de sus redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores y a los fans de los juegos de lucha.

El tráiler de presentación muestra a Ronaldo en acción dentro del juego, donde se pueden ver algunos de sus movimientos característicos:

Aunque puede parecer una colaboración inesperada, Fatal Fury ha tenido invitados peculiares en el pasado. Esta inclusión refuerza la tendencia de sumar personajes icónicos de la cultura popular en juegos de pelea.

Big news to share with everyone today!

I’m going to be a character in the new fighting game FATAL FURY: City of the Wolves! @FATALFURY_PR

Let’s have some fun on April 24th!

https://t.co/XaIqKFHUIG #SNK #FatalFury #CR7 #AD pic.twitter.com/UX0PhYKKNP

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 26, 2025