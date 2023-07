Resultado de la segunda fecha de la Jornada 1 de la Copa Mundial Femenina 2023

Segunda fecha de la jornada 1 de la Copa Mundial Femenina, con los triunfos de España y Suiza y el empate de Nigeria y Canadá. Además hubo grandes sorpresas en estos encuentros y la primera expulsada del Mundial Femenil que se está realizando en Oceanía.

Ahora bien, el primer encuentro fue de la Selección de Nigeria y la de Canadá Femenil donde se fueron en empates a ceros goles, por otro lado; el juego de Suiza derrotó a Filipinas por 2-0, y el último encuentro fue España goleando 3-0 a Costa Rica.

