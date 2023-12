Copa del Mundo Femenina 2027 en Estados Unidos y México

México y Estado Unidos se unen para lanzar la candidatura para albergar el próxima Copa del Mundo Femenina 2027, pues la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Federación de Fútbol de Estados Unidos presentaron hoy la candidatura para ser sedes del 2027.

Además, se buscará capitalizar el extraordinario momento del crecimiento del fútbol femenino de ambos países y aun año ante del Mundial 2026 en el mismo país. Aún así, se trata de elevar la experiencia del torneo, con las mejores jugadoras del mundo a nivel internacional y de las ligas más importantes.

De esta manera, México y Estados Unidos pretenden llevar lo mejor de la Copa Mundial Femenina 2027 a una nueva aventura.

U.S. Soccer and @FMF submit a joint bid to host the 2027 FIFA Women’s World Cup » https://t.co/aypCOwlPNA pic.twitter.com/CxhmKe1O1V

— U.S. Soccer (@ussoccer) December 8, 2023