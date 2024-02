Los anfitriones están en la final de la Copa Asiática

Tenemos la Final de la Copa Asiática Qatar de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), ya que se está jugando en Qatar, de esta manera, el fútbol exótico vuelve al medio oriente y más con el regreso de la Copa Asiática que se detuvo por la pandemia.

Efectivamente, se jugó la segunda semifinal del torneo con la remontada de la Selección de Qatar, que son los anfitriones del torneo. Además eliminó a la Selección de Irán luego de ir arriba en el marcador desde el primer minuto del partido.

De esta manera, se definió la final de la Copa Asiática 2024, con las selecciones de Jordania ante Qatar, uno de ellos levantará el ansiado trofeo.

Semifinal de la Copa Asiática 2024 entre Irán y Qatar, un juego muy sorpresivo y remontador para los anfitriones que buscan ser historia en su país. Pues este partido se jugó en el Estadio Al Thumama, Qatar en cual las estadística estuvo muy parejo para conocer al finalista que acompañará a Jordania.

Así que, al 4’, Irán se ponía adelante con gol de Sadar Azmoun, pero al 17’, Qatar empató el partido con gol de Jassem Gaber. Después se empezó a subir la intensidad del juego donde varios jugadores de ambas selecciones sufrieron tarjeta amarrilla por las llegadas agresivas.

Luego al minuto 43’, Akram Afif, marcó un golazo para poner a Qatar en la final del torneo, así mismo, en el segundo tiempo el entrenador de Irán, Amir Ghaleonei, modificó algunos de sus jugadores para buscar el empate del partido.

Efectivamente, al 51’, Alireza Jahanbakhsh, anotó el gol del empate por la vía penal y acercando a su país de llevarlo a tiempo extras. Pero el entrenador español Tintín Márquez, también respondió en la cancha al mandar a sus mejores jugadores de Qatar.

Al mismo tiempo, a Qatar le funcionaron los cambios para aumentar la ventaja de los locales con un golazo de Almoez Ali. Por último al 90+2, el VAR se hizo presente para expulsar a Shoja Khalizdeh de Irán, y Qatar enfrentará la final ante Jordania.

🎥 HIGHLIGHTS | 🇮🇷 IR Iran 2️⃣-3️⃣ Qatar 🇶🇦

WHAT A GAME. A late goal from Almoez Ali sent the hosts to #AsianCupFinal!

Match Report 🔗 https://t.co/puxh9oDNbS#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #IRNvQAT pic.twitter.com/fZGh0S283D

