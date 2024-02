Copa Africana de Naciones 2024: Costa de Marfil vs Nigeria

Listo con la Final de la ansiada Copa Africana de Naciones, la Confederación de África de Fútbol (CAF). Pues este torneo se está realizando en Costa de Marfil, uno de los mejores torneos de fútbol internacional del continente africano.

Además promete ser una de las mejores de toda su historia, incluyendo el nivel de sus selecciones, por igualdad y presencia de aficionados, de la misma forma, se definió la Gran Final de la Copa Africana de Naciones del 2024, con las selecciones de Nigeria y Costa de Marfil.

We’re finally at the #TotalEnergiesAFCON2023 final stop! 🔥 pic.twitter.com/dk3AtUoXh2

En el partido de las semifinales entre Nigeria ante Sudáfrica, un juego muy parejo para ambas selecciones, pues, este juego se jugó en el Estadio Peace of Bouaké, Costa de Marfil, donde los aficionados alentaron a sus equipos.

Ahora bien, un duelo de ida y vuelta y a la vez muy cerrado debido a las estrategias de ambos entrenadores de sus selecciones; al mismo tiempo, al minuto 67’, Nigeria abrió el marcador con gol de William Troost-Ekong, desde la vía penal para aprovechar la oportunidad de oro.

Luego al 85’, se revisó un gol anulado por parte de Nigeria donde el VAR echo para atrás la decisión del árbitro y el partido continuó a favor de Nigeria. Pero al minuto 90’, Sudáfrica empató el juego con la anotación de Teboho Mokoena, para extender el partido a tiempos extra.

En los tiempos extra la única acción del partido fue la decisión del VAR donde no se otorgó el penal a favor de Nigeria. Así que, al 115’, se va expulsado el defensor sudafricano Grant Kekana, dejando a su equipo con 10 hombres y a cinco minutos del final.

Por último, en los penales Nigeria solamente falló en tercer penal de cinco donde se llevó la venta desde los once pasos, mientras que Sudáfrica sufrió en las tandas de penales al fallar dos de cuatro y quedándose con el juego del tercer lugar.

📹 HIGHLIGHTS: 🇳🇬 (4)1-1(2) 🇿🇦

Intense 120 minutes then penalties paved Nigeria’s way to the final. 🔥#NGRRSA | #TotalEnergiesAFCON2023 | @Football2Gether

— CAF (@CAF_Online) February 7, 2024