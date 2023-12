Se llevó a cabo el Sorteo de la Copa América 2024, que se jugará próximamente en los Estados Unidos. Además ya se confirmaron los Grupos y Selecciones que participarán en el ansiado torneo, con el objetivo de levantar el trofeo.

También se dio a conocer la mascota oficial de la Copa América 2024, bajo el nombre de Capitán, y el balón oficial de la marca Pumas. Por otro lado, la Conmebol y la Concacaf se realizaron en Estados Unidos también se conocieron los estadios para los partidos.

Así quedó la Fase de Grupos de la Copa América 2024, que comenzará el 20 de junio y finalizará el 14 de julio.

¡Así quedaron conformados los grupos de la CONMEBOL #CA2024! 🏆

Assim estão formados os grupos da CONMEBOL #CA2024! 🤩

Here's how the CONMEBOL final draw for #CA2024 shaped up! ⚽ #VibraElContinente #VibraOContinente #RockingTheContinent pic.twitter.com/lm1ZtcbAfM

— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 8, 2023