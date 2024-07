Disney está preparando la secuela de la icónica película El diablo viste a la moda. Se cree que Meryl Streep retomará su papel como la poderosa editora de revistas, Miranda Priestly. Aunque aún no se sabe si Anne Hathaway volverá como Andy Sachs, Emily Blunt ya está confirmada para interpretar nuevamente a Emily Charlton. La guionista original, Aline Brosh McKenna, está en pláticas para escribir esta nueva entrega. Los primeros informes sugieren que la película explorará el enfrentamiento entre Priestly y su ex colega Charlton, ahora una ejecutiva de alto poder. La noticia llega solo cuatro meses después de que la autora Lauren Weisberger publicara La venganza viste de Prada. ¡Los amantes del cine y la moda están emocionados por este regreso!

De esto tratará la secuela de El diablo viste a la moda

La guionista de la cinta, Aline Brosh McKenna, está en negociaciones para encargarse de la secuela de El diablo viste a la moda. Aunque aún no hay un elenco confirmado, por lo que no se sabe si veremos de nuevo a Meryl Streep como Miranda Priestly o a Anne Hathaway como la periodista Andy Sachs, la escritora reveló de qué se tratará la esperada secuela.

La trama gira en torno a Miranda, quien enfrenta problemas en su carrera debido al declive de las revistas tradicionales, y se enfrenta a Emily (interpretada por Emily Blunt en la cinta original), quien ahora, en lugar de ser su asistente, es una ejecutiva de un conglomerado de empresas de lujo.

En este conflicto, Miranda intentará negociar un contrato de publicidad con Emily para poder salvar su carrera profesional, según destaca el portal especializado Variety.

Disney está trabajando en una secuela de ‘El Diablo viste a la Moda’ A casi 20 años del estreno de la primer película, Meryl Streep volverá con su íconico personaje de Miranda Priestly acompañada de Anne Hathaway y Emily Blunt. pic.twitter.com/DWuqi1y8wA — Disney+ LATAM (@mydisneylatino) July 9, 2024

¿Cuántos libros hay de El diablo viste a la moda?

Al menos existen cinco libros que abordan la trama de los personajes: Revenge Wears Prada, Everyone Worth Knowing, Chasing Harry Winston y Last Night at Chateau Marmont.