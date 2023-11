Celia Lora y Lizbeth Rodríguez: La verdad revelada

En medio de los rumores y declaraciones de amor, Celia Lora, hija del legendario músico Alex Lora, ha decidido poner fin a las especulaciones sobre su supuesta relación sentimental con Lizbeth Rodríguez, ex conductora de Badabun. La polémica se desató cuando Lizbeth Rodríguez hizo oficial su noviazgo con Celia a través de una entrevista en Ventaneando, destacando su sencillez y cariño como los elementos que conquistaron su corazón. Sin embargo, Celia Lora no ha tardado en desmentir estas afirmaciones, negando rotundamente tener una relación amorosa y exigiendo que se detengan los comentarios que las relacionan desde hace meses.

Una negación rotunda de Celia Lora y Lizbeth Rodríguez

En un video compartido en sus redes sociales, Celia Lora desmintió las declaraciones de Lizbeth Rodríguez, asegurando que no está en una relación sentimental con ella. Mostrando su molestia, la modelo enfatizó que “los chistecitos de Lizbeth ya habían llegado demasiado lejos”. De manera contundente, Lora aclaró que no tiene pareja y que no siente la necesidad de hacer pública su vida personal. Se preguntó quién debería importarse por su vida amorosa y expresó su descontento por cómo se habían esparcido los rumores.

Una amistad sólida, Celia Lora y Lizbeth Rodríguez

Celia Lora dejó claro que, a pesar de no tener una relación amorosa con Lizbeth Rodríguez, mantiene una amistad con ella. Ambas se conocen desde hace 4 años y recientemente colaboraron en la plataforma OnlyFans. La modelo explicó que aunque ha compartido contenido más atrevido en sus redes, nunca antes había sido relacionada de esta manera. “Llevo no sé cuánto tiempo haciendo fotos y nunca habían dicho que yo anduviera con nadie”, comentó sorprendida.

Felizmente soltera

Lora enfatizó que se encuentra felizmente soltera, y que disfruta de la paz mental que esto le proporciona. Afirmó que no le gustaba involucrarse en chismes, pero lo había hecho en el pasado por falta de opciones. Concluyó su declaración asegurando que no mantiene una relación con nadie y advirtiendo a sus seguidores a no creer todo lo que se dice sobre su vida personal de ellas.

Las declaraciones de Lizbeth Rodríguez

Mientras Celia Lora aclaraba la situación, Lizbeth Rodríguez no escatimó en reiterar sus sentimientos hacia ella. En una entrevista, expresó su amor por la hija de Alex Lora y manifestó su deseo de casarse con ella. “Estoy enamorada de esa mujer y si lo sabe Dios que lo sepa el mundo… Mi amor, te amo mucho si estás viendo esto. Sabes que eres mágica en mi vida, eres parte, que tienes un gran parte de mi corazón”, declaró apasionadamente.

Con estas declaraciones cruzadas, la supuesta relación entre ellas ha dejado a todos intrigados, sin saber cuál es la verdad detrás de esta historia.