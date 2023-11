Canción de Hielo y fuego: el eterno juego de tronos

Debes estar atento las 24 horas del día, la lucha no cesa después de salir del campo de batalla. Todos juegan el juego, no puedes confiar en nadie y a quien tengas más cerca es al que más atención le debes prestar. Tu vida, tu reino y el destino de la humanidad están puestos en el trono. La Canción de Hielo y Fuego ha comenzado y el juego de tronos parece no acabar.

Un vasto mundo te espera, con sus constantes batallas. La pelea por el trono de hierro acabó y acabará con miles de vidas, y los que logren sentarse en él poco tiempo lo podrán disfrutar. Es una carga muy pesada que pocos tienen el suficiente honor y sabiduría de sobrellevar.

El Juego de Tronos

En esta historia nos encontramos en Poniente/Westeros, una tierra dividida en 7 regiones gobernadas por un solo rey. Una historia de fantasía medieval cargada con gran variedad de elementos mágicos y giros narrativos que deja anonadados a todos sus lectores.

No siempre estas tierras fueron parte de un mismo reino, la llegada de Aegon el Conquistador, de la Casa Targaryen, llevó a la unificación, por la fuerza, de cada nación independiente. 283 años después de la conquista, Robert Baratheon accede al trono gracias a una guerra civil, conocida como la Rebelión de Robert.

Nuestros protagonistas comienzan su recorrido años después de esto, en los tiempos de una aparente paz. En esencia, lo que ocurre en los tres primeros libros, es el enfrentamiento por el trono de hierro.

Luego de la muerte de Robert Baratheon 5 reyes se levantan, algunos reclamando el trono y otros proclamando su región como reino independiente, estos son: Joffrey Lannister, Stannis Baratheon, Renly Baratheon, Robb Stark y Balon Greyjoy

Esta historia transciende la simple lucha entre poderosas casas del reino de poniente. Mientras avanza la historia se vuelve una guerra entre los vivos y los muertos, pues mientras los reyes pelean por un trono, los caminantes blancos avanzan desde el norte engullendo toda pisca de vida que encuentran.

R.R. Martin y su universo.

Canción de Hielo y Fuego es una saga literaria perteneciente al subgénero de literatura fantástica. Esta se volvió muy famosa cuado el 17 de abril de 2011 se emitió el primer capítulo, Winter is Coming, de su serie de televisión. Esta serie se nombró como el primer libro de la saga literaria “Juego de Tronos”.

Como saga literaria nace 1996 con la publicación de su primer tomo, Juego de Tronos. Actualmente, hay 5 libros que narran esta historia y otros 3 que funcionan como precuela, todo siendo parte del mismo mundo. Teniendo tal alcance que también se adaptó para televisión, la precuela, House of the Dragon (La Casa del Dragón).

George R. R. Martin, escritor y guionista estadounidense, es la persona que nos ha estado emocionando con esta saga de literatura fantástica. Desde 1970 comenzó su carrera como escritor, publicando varias obras cortas de ficción ganando los premios Hugo y Nebula.

Vientos de Invierno

En el 2011 publica el quinto libro de la saga Canción de Hielo y Fuego, Danza de Dragones. Desde entonces tiene a sus lectores a la espera de los dos últimos libros que darán fin a esta historia: siendo el sexto libro, Vientos de Invierno y el séptimo, Sueños de Primavera.

Es necesario aclarar que el final emitido en la serie de televisiva Juego de Tronos, no es el final de la saga literaria. Pues los libros publicados en ese momento solo llegaron a cubrir hasta el final de la quinta temporada.

En entrevistas y en su propio blog, George R. R. Martin ha dejado en claro que muchas cosas cambiarán en sus dos últimos libros a comparación de lo sucedido en las 3 últimas temporadas de la serie.

Por el momento solo nos queda esperar la publicación de Vientos de Invierno, para así poder saber como seguirá este Juego de Tronos.

