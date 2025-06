Blumhouse adaptará el videojuego Phasmophobia al cine

Blumhouse Productions, el estudio responsable de algunos de los éxitos más sonados del cine de horror reciente, ha anunciado oficialmente que llevará a la gran pantalla el escalofriante videojuego Phasmophobia, en colaboración con Atomic Monster y el equipo desarrollador original, Kinetic Games.

Today we are excited to announce that a feature film adaptation of #Phasmophobia is officially in development by horror film powerhouse, @Blumhouse.https://t.co/KIU8CEPksd pic.twitter.com/EXLz5SxCVZ — Phasmophobia (@PlayPhasmo) June 4, 2025

La comunidad gamer y los amantes del terror han recibido la noticia con entusiasmo, ya que la adaptación promete mantener el espíritu inquietante y la atmósfera envolvente que han convertido al juego en un fenómeno global.

De juego de culto a adaptación cinematográfica

Phasmophobia fue lanzado en 2020 como un juego indie de terror cooperativo, donde los jugadores asumen el rol de investigadores paranormales. Su misión: entrar en casas encantadas, edificios abandonados y otros lugares malditos para identificar qué tipo de entidad espiritual los acecha, todo mientras recolectan pruebas usando herramientas como cámaras térmicas, grabadoras de voz y crucifijos.

La experiencia multijugador (con comunicación de voz que afecta la interacción con los fantasmas) generó una experiencia tan inmersiva que convirtió a Phasmophobia en un éxito inesperado. Desde entonces, ha vendido más de 23 millones de copias, posicionándose como un ícono del terror cooperativo.

Un proyecto en manos expertas

Blumhouse, junto con Atomic Monster (productora de James Wan), se ha consolidado como una de las casas productoras más sólidas del género de terror. Tras el éxito en taquilla de Five Nights at Freddy’s (otro videojuego convertido en película que logró recaudar 291 millones de dólares a nivel mundial), la apuesta por Phasmophobia parece ser el siguiente paso lógico.

La adaptación buscará expandir el lore paranormal del videojuego, dando una narrativa más sólida a las entidades, su origen, y las experiencias de los cazadores de fantasmas. Aunque aún no se ha revelado el nombre del director o del elenco, se sabe que Kinetic Games participa activamente en el desarrollo del guion, lo que aumenta las esperanzas de una representación fiel al material original.

Lo que se sabe (y lo que no)

Aunque el proyecto se encuentra en etapas iniciales de producción, los fans ya comienzan a especular sobre posibles fechas de estreno. Si sigue la línea de desarrollo de otras películas similares de Blumhouse, como M3GAN o The Black Phone, es posible que llegue a cines a finales de 2025 o en el transcurso de 2026.

Aún no han confirmado si la película será lanzada exclusivamente en cines o si seguirá un modelo híbrido con plataformas de streaming, como ocurrió con Five Nights at Freddy’s y Peacock en Estados Unidos.

El futuro del terror y los videojuegos en el cine

La adaptación de Phasmophobia se suma a una creciente tendencia: llevar videojuegos de terror a la pantalla grande. Esta estrategia está redefiniendo la relación entre el cine y los videojuegos, con títulos que ya no solo inspiran películas, sino que son parte de un universo narrativo interconectado. El hecho de que Blumhouse repita fórmula después del éxito de Five Nights at Freddy’s sugiere que este podría ser solo el comienzo de una nueva era de adaptaciones de horror interactivo.

Además, con otros proyectos en el horizonte como M3GAN 2.0 y The Black Phone 2, Blumhouse sigue apostando por historias que fusionan tecnología, lo sobrenatural y el miedo psicológico, un terreno donde Phasmophobia encaja perfectamente.

Más que sustos: atmósfera, tensión y colaboración

Lo que distingue a Phasmophobia no son únicamente los “jump scares”, sino su énfasis en el trabajo en equipo, el suspenso creciente y la sensación de vulnerabilidad constante. Esto plantea un reto interesante para su adaptación cinematográfica: ¿logrará capturar esa experiencia sensorial de tensión compartida que caracteriza al juego?

Si alguien puede lograrlo, es Blumhouse, cuyo historial demuestra una habilidad singular para convertir mecánicas interactivas en narrativas visuales aterradoras

