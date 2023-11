Bellakath estuvo presente en las instituciones educativas

La cantante Bellakath anunció desde hace un día que estaría presente en tres escuela del Instituto Politécnico Nacional (IPN), pues la cantante se ha hecho famosa gracias a sus éxitos como Gatita y el más reciente de su música Reggaetón Champagne.

En las redes sociales de la cantante agradeció la organización del IPN y confío en que todos los asistentes terminaran sus estudios. Además en sus historias de Instagram mencionó que únicamente podrían acceder al concierto aquellas instituciones que fueron seleccionadas por ella misma.

Así el motivo de la visita del 31 de octubre al 1 de noviembre en algunos planteles seleccionados por su público.

Quien diría que estuve 2 horas parado (o más) para ver a Bellakath en Zacatenco. pic.twitter.com/1fSU08OCYp

— I just wanna be one of the Arctic Monkeys (@ArathXala) November 1, 2023