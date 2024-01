Pasar un producto audiovisual de un formato a otro es una tarea difícil. No se puede garantizar su triunfo, sobre todo si no se apegan narrativamente al contenido original. Los live action son un riesgo, pues en muchos casos, han salido realmente mal. Sobre todo los que se adaptan del anime a “la vida real”.

Hoy les traemos Avatar: La leyenda de Aang y su segundo proyecto live action.

Este nuevo proyecto de Netflix tiene dos retos importantes: 1. Igualar o al menos acercarse al nivel del producto original. Todo un reto, pues Avatar es un producto animado que todos recordamos como casi perfecto. 2. No es el primer intento de ser adaptado a live action, la primera vez que lo hicieron salió realmente mal, por decir algo amable.

Avatar

Avatar: La leyenda de Aang, en inglés Avatar: The Last Airbender es una serie animada creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, con Aaron Ehasz como escritor principal.

Se emitió en Nickelodeon desde febrero del 2005 hasta julio del 2008. La serie está ambientada en un mundo con estilo asiático en el que algunos pueden manejar uno de los cuatro elementos: agua, tierra, fuego o aire. Tiempo después se conocerían algunas variantes de las artes principales.

Seguiremos la historia de Aang, un niño de 12 años que resulta ser el Avatar actual, además de ser el último superviviente de los nómadas del Aire. Junto con Sokka, Katara y Toph se embarcarán en un viaje para detener la guerra que comenzó la Nación del Fuego.

Adaptación live action de Netflix

Netflix sigue con su intención de crear buenas adaptaciones, lo logró con One Piece, por ello esperamos que sea igual con el Avatar. Pero, a diferencia de One Piece, Avatar ya tuvo su primer live action en el 2010, que fue realmente malo. No será muy difícil para Netflix superarlo.

Avatar: La leyenda de Aang se estrenará en Netflix el 22 de febrero. Ya tenemos los primeros avances de cómo se ve este nuevo live action. Disfruta del primer tráiler. Gracias a esto podemos vislumbrar que la serie se apega al contenido original. Tenemos los personajes que todos queremos: Rey Bumi, Zuko, el tío Iroh y Momo.

Por supuesto, el control de los elementos es puro CGI. Pero por el momento tiene buena pinta. Toca esperar a tener más adelantos o al estreno para poder juzgar este nuevo producto.

