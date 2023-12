Xavi conquista las listas de Billboard con ‘La Víctima’

El talentoso artista mexicoamericano de tan solo 19 años, celebra con asombro su primer logro en las listas de Billboard con su más reciente sencillo, “La Víctima”, canción que ha experimentado un salto impresionante, escalando del puesto 24 al 10 en la lista Hot Latin Songs con fecha del 19 de diciembre. Este hito marca un momento significativo en la carrera emergente de Xavi, quien no puede ocultar su incredulidad ante este logro.

El impulso irrefrenable de “La Víctima” en TikTok

La ascensión meteórica de “La Víctima” se atribuye en gran medida a su destacada presencia en TikTok, generando más de 45,000 publicaciones en la aplicación hasta la fecha. Este fenómeno digital ha llevado la canción a alcanzar el top 10 de Hot Latin Songs, respaldado por 5.6 millones de streams oficiales solo en Estados Unidos durante la semana del 1 al 7 de diciembre, según Luminate. Este sorprendente debut también le otorga a Xavi su primera entrada y un lugar en el puesto 9 de Latin Streaming Songs.

El impacto en estas listas es una validación del apoyo masivo de los fans y del trabajo arduo del equipo de Xavi. En sus propias palabras, el joven artista expresa: “Honestamente, no puedo creerlo. Ver a los artistas y canciones que están en el top 10 me hace sentir muy honrado. También estoy muy agradecido con el equipo y con todos los fans que han apoyado la canción. Me siento verdaderamente bendecido”.

Un debut notable en el mundo de Billboard

Con el lanzamiento de “La Víctima” a través de Interscope en agosto, Xavi obtuvo su primera entrada en las listas de Billboard al debutar en el puesto 46 de Hot Latin Songs en el fin de semana de Acción de Gracias. Este logro fue seguido por su colaboración inicial con Dareyes De La Sierra, “Poco a Poco”, que debutó en el puesto 46 de la lista multimétrica el 9 de diciembre, llegando al puesto 31 en la clasificación actual. El impacto de “La Víctima” trasciende fronteras, ya que la canción debuta en el puesto 145 en la lista Billboard Global 200, acumulando 16 millones de clics globales. Además, entra en el puesto 175 en Global Excl. U.S. con 10.4 millones de reproducciones fuera de Estados Unidos, marcando la primera aparición de Xavi en ambas listas internacionales.

La historia tras “La Víctima” y su ascenso

Xavi comparte que la inspiración detrás de “La Víctima” proviene de una historia real de un buen amigo suyo. “Mientras me lo contaba, cogí mi guitarra y lo escribí en el acto”. Esta autenticidad y conexión emocional han resonado con los oyentes, contribuyendo al éxito fulgurante de la canción. El impacto de Xavi en Hot Latin Songs no se limita a “La Víctima”. Dos de sus otras canciones, “La Diabla” y “Modo DND”, también ingresan en la lista esta semana, ocupando los puestos 30 y 38 respectivamente. Este triunfo no solo resalta el éxito individual de “La Víctima”, sino también el ascenso general de Xavi en el panorama musical latino.

