¿Anora podría ganar el Oscar a Mejor película?

La temporada de premios cinematográficos de 2025 ha mostrado una notable imprevisibilidad y muchas sorpresas, especialmente con la destacada presencia de Anora, la más reciente película de Sean Baker. Tras su estreno en el Festival de Cannes, donde obtuvo la prestigiosa Palma de Oro, Anora ha ganado impulso en las últimas semanas, posicionándose como una fuerte contendiente para los Premios Óscar.

La sorpresa en los Critics Choice Awards

El 7 de febrero, Anora sorprendió al ganar Mejor Película en los Critics Choice Awards, seguido de triunfos en los PGA y DGA, claves para los Oscar.

¿De que trata?

La película narra la historia de Anora, interpretada por Mikey Madison, una trabajadora sexual neoyorquina que se casa con Vanya Zakharov, el hijo de un oligarca ruso. Lo que comienza como un aparente cuento de hadas se transforma en una narrativa llena de giros inesperados y desafíos en las calles de Nueva York.

El filme destacó en festivales y premios desde Cannes, pero su éxito inició en los Critics, cambiando el panorama rumbo a los Premios Oscar.

¿Qué otras películas han ganado en la categoría en otros años?

Algunas películas que han seguido este patrón en temporadas anteriores incluyen Oppenheimer, Everything Everywhere All At Once, Nomadland, La forma del agua, Birdman, The Artist, El discurso del rey y No Country for Old Men.

Factores por la que podría ser la favorita de los Oscar

El ascenso de Anora en la contienda no solo se debe al talento de Sean Baker y su elenco, sino también a dos factores externos: la disminución del apoyo hacia Emilia Pérez tras las publicaciones en redes sociales de Karla Sofía Gascón y la controversia en torno a The Brutalist por el supuesto uso de Inteligencia Artificial, aclarado posteriormente por su director, Brady Corbet.

¿Sorpresa inesperada?

Los premios no siempre son predecibles como en 2021, cuando The Power of the Dog perdió frente a CODA en Mejor Película.

