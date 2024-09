Andy López Beltrán buscará cargo en Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su hijo Andrés López Beltrán, conocido como Andy, va por un cargo en Morena, pero dejó claro que no meterá las manos en el proceso interno del partido de su creación.

López Obrador hizo tal declaración luego de que desde Tabasco destaparan a Andy para la secretaría general de Morena.

Según dijo el mandatario, su hijo Andy quiere ayudar a consolidar Morena y apuesta “por ser electo, no impuesto”.

Señaló que lo único que les ha dicho a su hijo es que todo el legado que pueda quedar de lo mucho o poco que se hizo es de la gente.

”Los dirigentes no somos los más importantes en un proceso de transformación, no hay derecho a que nadie quiera apropiarse de lo que es de todos, no me pertenece lo que yo contribuí para la transformación y no le pertenece a mis hijos ni a nadie”, según comentó.

Dijo que cada quien tiene que forjarse su propio destino, “y así lo entienden (sus hijos), porque no se heredan en política genes, es la conducta, la rectitud, el trabajo y el amor al pueblo, no es la vida política como en las monarquías, en la democracia el pueblo decide, y depende del comportamiento de las personas”.

López Obrador negó las revelaciones sobre el presunto tráfico de influencias de parte de sus hijos y la “casa gris” donde vivió su hijo José Ramón en Houston.

“Nunca han estado envueltos en escándalos de corrupción, puros inventos”, concluyó.

Más información aquí