Aladdin se transforma en película de terror con “La Pata de Mono”

En un giro inesperado y bastante oscuro, Aladdin, uno de los relatos clásicos de Las mil y una noches, se prepara para dar un salto al género del terror con una nueva adaptación cinematográfica titulada “La Pata de Mono”. Esta nueva versión en live action buscará alejarse por completo de la imagen familiar y colorida que popularizó Disney en 1992, para presentar una historia inquietante, sombría y cargada de elementos sobrenaturales.

Este proyecto se suma a una tendencia creciente en la industria del cine: la reinterpretación de cuentos clásicos cuyos derechos de autor han expirado. En los últimos años, hemos visto cómo propiedades como Winnie the Pooh y Bambi han sido transformadas en películas de horror gracias a su entrada en el dominio público. Ahora es el turno de Aladdin, uno de los relatos más conocidos de la literatura árabe tradicional.

La libertad legal que se obtiene al perder los derechos de autor ha abierto las puertas para que cineastas independientes den un giro radical a personajes y cuentos entrañables, explotando su potencial desde una perspectiva completamente distinta.

“La Pata de Mono” no será simplemente una versión más tenebrosa de Aladdin, sino una reimaginación total ambientada en el Londres contemporáneo. La historia sigue a un joven llamado Aladdin que hereda un antiguo artefacto: una siniestra pata de mono que, al estilo de la leyenda clásica, concede deseos con consecuencias macabras.

Production begins next month on ALADDIN: THE MONKEY’S PAW, a horror movie version of the classic Aladdin story.

“Aladdin inherits a monkey’s paw, only to discover that every desire comes at a soul-crushing price. As those around him fall, he must confront a growing evil.” pic.twitter.com/wp2VFu5Yhj

