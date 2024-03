Agencia libre en la NFL rumbo al 2024-25

Los equipos de la National Football League (NFL), ya empiezan a hacer algunos movimientos de la nueva temporada 2024-25, rumbo a Nuevo Orlaens. Después de un mes de concluir la NFL con la victoria de Kansas City Chiefs ante San Francisco 49ers en el Super Bowl de Las Vegas.

De esta manera, los equipos empiezan a reforzar su plantilla y buscarán a los mejores jugadores que hasta el momento siguen sin contrato; pues este lunes arranca la agencia libre, y hay que destacar a algunos jugadores que tal vez son interesante de demostrar en su valor.

El domingo 10 de marzo, los Steelers, Pittsburgh se llevó al QB, Ruseell Wilson, un jugador que dejó muchas dudas en Denver.

BREAKING: QB Russell Wilson plans to sign with Steelers. (via @RapSheet) pic.twitter.com/cGq7uLMCai

— NFL (@NFL) March 11, 2024