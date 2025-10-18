9ª Cena de beneficencia Anáhuac Querétaro fortalece el compromiso con la educación y la comunidad

La Universidad Anáhuac Querétaro celebró ayer la 9ª Cena de Beneficencia Anáhuac, un

evento emblemático que convocó a estudiantes, padres de familia, autoridades, empresarios y miembros de la comunidad para apoyar el programa “Construyendo Juntos” y asegurar que más jóvenes puedan continuar sus estudios aun ante dificultades

económicas.

El evento tuvo lugar en las instalaciones del campus, donde los asistentes disfrutaron de una velada elegante, con cena de gala, presentaciones artísticas, testimonios de estudiantes beneficiados y momentos de reflexión sobre el papel transformador de la

educación.

9ª Cena de beneficencia Anáhuac Querétaro

En el presídium se contó con la distinguida presencia de Rodrigo Monsalvo Castelán, Presidente Municipal de El Marqués, quien se dirigió a los asistentes para reconocer el esfuerzo colectivo y la iniciativa de la universidad para apoyar el talento de jóvenes que

enfrentan retos económicos. En su mensaje destacó que este tipo de acciones fortalecen el tejido social al vincular al municipio con la comunidad educativa, demostrando que juntos se pueden generar oportunidades reales.

El programa “Construyendo Juntos”, ya ha beneficiado a más de 90 estudiantes según comunicados recientes de la universidad

Los fondos recaudados serán destinados directamente a becas, apoyos académicos y mejoras en infraestructura educativa, garantizando que los estudiantes con vocación puedan seguir su formación con dignidad y continuidad. También se aprovechó el

espacio para reconocer la labor de sponsors, colaboradores, donantes y voluntarios que hicieron posible la velada.

Con esta novena edición, la Anáhuac Querétaro consolida su compromiso con la filantropía universitaria y con el desarrollo integral de las personas, promoviendo valores de empatía, responsabilidad y liderazgo al servicio de los demás.

