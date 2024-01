Tatiana Flores es nueva jugadora de Tigres Femenil

Es oficial la llegada de la jugadora mexicana Tatiana Flores, llega para reforzar a Tigres Femenil, en el torneo del Clausura 2024, de la Liga MX Femenil. Pues el equipo se reforzó con la campeona del mundo, Jennifer Hermoso, además de Kagatlana y el regreso de Alison González.

De esta manera, el equipo buscará ser nuevamente protagonista en el torneo, donde en el Apertura 2023, se coronó campeón al derrotar al América Femenil. Además en este Clausura 2024, el equipo de Milagros Martínez, se ubica en primer lugar de la Tabla General a tan solo 4 jornadas.

A través de redes sociales de las Amazonas, donde presentaron a la mexicana Tatiana Flores, con un metraje para darle la bienvenida.

A new Amazona arrives in San Nicolás. Welcome to Las Más Campeonas de México, @9tatianaflores! 💛🐯

