En el corazón de Querétaro, dos joyas culinarias brillan con luz propia, ofreciendo a los comensales una experiencia gastronómica inolvidable. Santo Mar y Nama Traditional Sushi son dos establecimientos que han capturado la esencia de la cocina japonesa y de mariscos, respectivamente, llevando a sus visitantes en un viaje de sabores y sensaciones.

Nama Traditional Sushi se presenta como un santuario para los amantes del sushi. Con tres sucursales ubicadas en Avenida Hacienda El Campanario, Juriquilla yAntea Lifestyle Center, este restaurante es un homenaje a la tradición japonesa. La frescura de su pescado y la maestría en la presentación de sus platos son el sello distintivo de Nama. Los makis y nigiris aquí no son simples bocados; son obras de arte comestibles que deleitan tanto a la vista como al paladar. Con una calificación de 4.7 en Ubereats, basada en 840 reseñas, Nama no es solo un restaurante; es una experiencia que no debe perderse.

El plato estrella de Nama Traditional Sushi no se especifica en la información disponible en línea. Sin embargo, el restaurante es reconocido por implementar el estilo tradicional de la comida japonesa en makis, nigiris y otros platos. La calidad de su pescado, siempre fresco y con la mejor presentación posible, es muy apreciada por los comensales.

Por otro lado, Santo Mar es un tributo a los tesoros del océano. Situado en Antea Lifestyle Center, Santo Mar es un destino culinario que fusiona la frescura de los mariscos con la innovación de la cocina peruana y toques orientales. El ambiente del restaurante, que combina elegancia casual con un servicio excepcional, es el preludio perfecto a una carta que promete y cumple con cada plato. Desde ceviches hasta tiraditos, cada bocado es una celebración de los sabores del mar.

En Santo Mar, los comensales pueden disfrutar de una selección de bebidas que complementan perfectamente su menú de mariscos y pescados. Entre las recomendaciones se encuentran clásicos de la coctelería como el Negroni, Gin & Tonic y Aperol Spritz, así como opciones de autor que destacan el tequila y el mezcal. Además, el restaurante ofrece una bebida imperdible llamada Cardosaint, que es muy apreciada por los conocedores.

Ambos restaurantes son ejemplos destacados de la alta cocina en Querétaro. Nama y Santo Mar no solo satisfacen el apetito, sino que también nutren con su ambiente y su cocina. Si buscas una experiencia culinaria que trascienda lo ordinario, estos dos establecimientos deben estar en tu lista. Ya sea para una ocasión especial o simplemente para darte un gusto, Nama y Santo Mar te esperan para mostrarte lo mejor de la cocina japonesa y de mariscos en Querétaro.