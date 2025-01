Se revelan nuevos detalles de la serie precuela de It

Se compartieron nuevos detalles de la serie Welcome to Derry que va a ser una precuela de It sobre la trama y las temporadas que quieren tener y que presuntamente llegara dentro de unos meses en este año.

¿Dónde se estrenara?

La serie estará disponible MAX que nos cuenta los acontecimientos sucedidos en aquel pueblo de Estados Unidos antes de las películas, la cual tuvo como protagonista al payaso Pennywise.

Plan del creador

El programa ya tiene un plan ambicioso que quiere tener tres temporadas, según confirmó su creador Andy Muschietti. Cada entrega explorará una década diferente, comenzando con la primera en 1962, y profundizará en los eventos que llevaron a los sucesos de la cinta de 2017. Muschietti aseguró que el progreso de la producción avanza satisfactoriamente y que el estudio está entusiasmado con la posibilidad de continuar el proyecto.

Trama

La primera temporada, ambientada en 1962, se centrará en el incendio de Black Spot, un evento catastrófico provocado por un grupo supremacista que atacó un club nocturno local. Este, según en la novela de Stephen King, incluye la aparición de Pennywise en forma de un pájaro. La segunda temporada, ambientada en 1935, abordará la masacre del Bradley Gang, mientras que la tercera explorará la explosión en Kitchener Ironworks en 1908, que marcó el comienzo de uno de los ciclos de hibernación del payaso al que conocemos en las películas.

Muschietti, quien dirigió las películas It: Chapter One e It: Chapter Two, afirmó que el enfoque de la serie se inspirará en los interludios de los libros de Mike Hanlon, donde se describen eventos históricos devastadores en los que el monstruo jugó un papel crucial.

Estos relatos permitirán a los espectadores profundizar en los orígenes del mal en Derry y comprender mejor los ciclos de terror que se repiten cada 27 años.

Con esta serie se promete expandir el universo de It y ofrecer una visión más detallada de los horrores que asolaron la pequeña ciudad a lo largo de las décadas.

