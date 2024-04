París 2024: Tres árbitras mexicanas y un árbitro mexicano en los Olímpicos

A cuatro meses de que den comienzo los Juegos Olímpicos de París 2024, donde no tendrá participación la Selección Mexicana Femenil y Varonil. Sin embargo, México si estará representado en la parte del arbitraje, con tres mujeres y un hombre fueron seleccionados en la lista de la FIFA.

Así mismo, el fútbol femenino comenzará el 25 de julio y culminará el 10 de agosto, donde se disputará por la medalla de oro, mientras el fútbol masculino se jugará el 24 de julio y finalizará el 9 de agosto en otra final en el Estadio Parque de los Príncipes.

De esta manera, se dio a conocer la lista de los 89 árbitros profesionales que trabajarán durante los partidos de fútbol femenil como varonil. Así que, las tres árbitras mexicanas son Katia Itzel García, Sandra Ramírez, Karen Díaz y el árbitro Guillermo Pacheco en el VAR.

21 referees

42 assistant referees

20 video match officials

6 support referees

Congratulations to all the match officials who have been selected for this year's Olympic Football Tournaments in France! 👏

— FIFA (@FIFAcom) April 3, 2024