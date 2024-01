No se acaba el primer mes de este año y ya han sucedido bastantes cosas. Terremotos, conflictos, incendios, nominaciones, premios. Entre tanto movimiento en este inicio de año, ha sucedido otro ataque de hackers a una de las empresas internacionales más conocidas del mundo. Microsoft fue hackeado.

Las empresas que mueven información y dinero de tantas personas en el mundo, suelen ser objetivo de los delincuentes virtuales. Si su objetivo de robar a estas grandes instituciones sale bien, pueden adquirir datos muy personales de miles de personas. Empleados, clientes, directivos, códigos, con los que pueden sobornar o simplemente vender en el mercado negro al mejor postor.

Microsoft

Paul Allen y Bill Gates la fundaron el 4 de abril de 1975. Microsoft es una corporación tecnológica multinacional estadounidense. Muy conocidos por su software de sistema operativo Microsoft Windows. También por su conjunto de aplicaciones de productividad Microsoft 365, el motor de búsqueda Bing y el navegador Edge. Sin olvidar su hardware emblemático de la consola de videojuegos Xbox.

Los constantes ataques a Microsoft

Microsoft lleva años siendo víctima de los hackers y no pasó ni un mes de 2024 para ser nuevamente atacados. Lo cual es claramente preocupante para sus usuarios y trabajadores. Pues, estas empresas manejan muchos datos de distintos tipos de personas y nadie quiere que su información personal termine siendo vendida en el mercado negro digital.

Microsoft aceptó haber sido atacada el pasado 12 de enero. Los usuarios y servicios como Xbox no se vieron afectados. La compañía comunicó que el ataque no fue resultado de una vulnerabilidad en los productos y que para la fecha no hay evidencia de que el ciberdelincuente haya podido acceder a los entornos de los clientes, sistemas de producción o códigos fuente.

La multinacional afirmó que detectó un ataque de Midnight Blizzar, una unidad de piratería, que, según ellos, cuenta con el respaldo de Rusia y estuvo detrás de los ciberataques del 2020 a la empresa SolarWinds. También conocidos como: Nobelium, organización que en el 2021 puso su mira en agencias gubernamentales, centros de análisis, consultoras y organizaciones de EE. UU.

Después de vencer la seguridad de Microsoft, accedieron a algunos emails corporativos de la multinacional. También algunas cuentas de integrantes de su dirección y personal de ciberseguridad.

