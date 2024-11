La vida no vale nada llega a museo de la Sierra Gorda

La complicidad creativa de Gonzalo Rocha y José Guadalupe Posada llega a la Galería “Abelardo Ávila” del Museo Histórico de la Sierra Gorda, en la exposición La vida no vale nada, que con entrada libre se inaugurará este jueves 7 de noviembre.

La Secretaría de Cultura informó que se trata de una serie de litografías del maestro Rocha, obra realizada en 2020 y 2021, durante la pandemia por COVID-19, donde se prolonga y completa la obra gráfica de Posada, nacido en la ciudad de Aguascalientes y afincado en la Ciudad de México a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

La reescritura de las ideas de Posada ofrece un resultado alucinante y dislocado a partir de algo que se pensaba concluido, pero que Gonzalo Rocha completa y alarga.

Las litografías muestran lo pasado que no termina de renacer, y lo presente que se actualiza y no deja de renacer; la anulación de una temporalidad que se logra de manera casi imperceptible a través lo creativo se puede mirar y admirar, sin menoscabo de la originalidad en “La vida no vale nada”.

Gonzalo Rocha, monero conocido en el mundo como Rocha, nació en la Ciudad de México en 1964; su formación es básicamente autodidacta; su trabajo ha visto la luz en los diarios El Día, Unomásuno y La Jornada; también en revistas como Nexos, La Garrapata, El Hijo del Ahuizote y Proceso.

La muestra La vida no vale nada podrá visitarse en el Museo Histórico de la Sierra Gorda, ubicado en la calle Fray Junípero Serra, número 1, en el Centro de Jalpan de Serra, en horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a domingo.

