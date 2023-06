Impulso Morelia 9 abre su convocatoria

El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) lanza la convocatoria de Impulso Morelia 9 para largometrajes mexicanos en postproducción, que estará abierta hasta el 11 de agosto de 2023. Impulso Morelia es un espacio privilegiado de encuentro entre cineastas mexicanos y profesionales de la escena cinematográfica mundial. Los largometrajes seleccionados serán presentados de forma exclusiva a un panel internacional de expertos como oportunidad única destinada a propiciar una reflexión constructiva sobre las propuestas, su conclusión, promoción y circulación. Las presentaciones se llevarán a cabo del 22 al 24 de octubre de 2023, en el marco de la 21ª edición del FICM. Además, los largometrajes participantes estarán sujetos a recibir los siguientes reconocimientos: Premio José María Riba de Impulso Morelia 9 , otorgado por Cinépolis Distribución y Profest 2023 , consiste en $250,000 pesos en efectivo ($150,000 aportados por Cinépolis Distribución y $100,000 por Profest 2023) para cubrir procesos y servicios de postproducción y/o promoción. El premio lo adjudicará el panel internacional de expertos a una de las propuestas seleccionadas.

, otorgado por y , consiste en $250,000 pesos en efectivo ($150,000 aportados por Cinépolis Distribución y $100,000 por Profest 2023) para cubrir procesos y servicios de postproducción y/o promoción. El premio lo adjudicará el panel internacional de expertos a una de las propuestas seleccionadas. Estudios Churubusco Azteca otorga $1,000,000 pesos en servicios de postproducción y sonido THX a una de las propuestas. El apoyo tiene vigencia de dos años y no incluye materiales, honorarios de operadores ni licencia Dolby. Es adjudicado también por el panel internacional de expertos.

otorga $1,000,000 pesos en servicios de postproducción y sonido THX a una de las propuestas. El apoyo tiene vigencia de dos años y no incluye materiales, honorarios de operadores ni licencia Dolby. Es adjudicado también por el panel internacional de expertos. Los Estudios Splendor Omnia ofrecen una semana de mezcla de sonido y una más de corrección de color en sus instalaciones de Tepoztlán, Morelos, con un valor aproximado de $312,000 pesos. El premio tiene una vigencia de dos años y no incluye los honorarios de los técnicos. Los gastos de estancia se definirán en su momento bajo un esquema de tarifas especiales. Será adjudicado por Splendor Omnia y puede otorgarse en su totalidad a un solo proyecto, o bien asignar la corrección de color a una propuesta y la mezcla de sonido a otra.

ofrecen una semana de mezcla de sonido y una más de corrección de color en sus instalaciones de Tepoztlán, Morelos, con un valor aproximado de $312,000 pesos. El premio tiene una vigencia de dos años y no incluye los honorarios de los técnicos. Los gastos de estancia se definirán en su momento bajo un esquema de tarifas especiales. Será adjudicado por Splendor Omnia y puede otorgarse en su totalidad a un solo proyecto, o bien asignar la corrección de color a una propuesta y la mezcla de sonido a otra. El portal digital de información especializada LatAm cinema.com ofrece al proyecto ganador del Premio José María Riba una campaña promocional que incluye una página de publicidad en uno de los números de la revista y asesoramiento en materia de comunicación, con valor aproximado de USD$1,500 dólares. Los resultados de la convocatoria de Impulso Morelia 9 se darán a conocer el 9 de septiembre de 2023 en el sitio www.moreliafilmfest.com. Películas como La Montaña, de Diego Enrique Osorno (estrenada en el festival de Rotterdam, 2023), Mamá, de Xun Sero (Hot Docs, 2022); Zapatos rojos, de Carlos Eichelmann Kaiser (Venecia, 2022); Sanson and Me, de Rodrigo Reyes (Tribeca, 2022); La paloma y el lobo, de Carlos Lenin Treviño (Locarno, 2019); Esto no es Berlín, de Hari Sama, (Sundance, 2019); La Mami, de Laura Herrero Garvin (IDFA, 2019); La caótica vida de Nada Kadić, de Marta Hernaiz (Berlinale, 2018); La libertad del diablo, de Everardo González (Berlinale, 2017); Extraño pero verdadero, de Michel Lipkes (Rotterdam, 2017); o Tempestad, de Tatiana Huezo (Berlinale, 2016) fueron presentadas en ediciones previas de esta iniciativa logrando una importante resonancia internacional. Agradecemos el compromiso y la generosidad de Cinépolis Distribución, que desde su inicio en 2015 ha apoyado esta iniciativa, así como a los Estudios Splendor Omnia, los Estudios Churubusco Azteca, LatAm cinema.com y Profest 2023. Consulta la convocatoria completa aquí: CONVOCATORIA Te puede interesar: El FICM revela la imagen de su 21a edición