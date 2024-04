La mítica Tierra Media vuelve al cine como nunca antes la habíamos visto: en forma de anime. La trilogía de ‘El señor de los anillos’ es uno de los mayores éxitos de la historia del cine y Peter Jackson ya exprimió ese popular universo en ‘El Hobbit’. Sin embargo, Warner ha decidido ir más allá y en 2021 encargó una precuela en forma de película anime con la que seguir indagando en la mitología creada por Tolkien.

Titulada finalmente ‘El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim’ (‘The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim’), su estreno exclusivo en cines está a la vuelta de la esquina. Warner ha fijado finalmente el estreno exclusivo en cines de ‘El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim’ para el 13 de diciembre de 2024 en Estados Unidos.

Se prepara para cautivar a los fanáticos de la Tierra Media “El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim”

🔴 La nueva película de El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim ha sido confirmada para finales de este año. 🔥 pic.twitter.com/iQqnnnuE1O — Tolkienverse ᚠ (@ToIkienverse) April 10, 2024

La película se sitúa 183 años antes de la historia contada en ‘Las Dos Torres’ y sigue a Helm Hammerhand, quien recibiera el apodo de Mano Martillo, un legendario rey de Rohan que debe defenderse del ejército de los Duledings de Wulf. Este último busca venganza por la muerte de su padre Freca, miembro de la realeza de Rohan que se enfrentó a Helm en un consejo y acabó perdiendo la vida.

Kenji Kamiyama dirige la película a partir de un guion escrito por Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou, basado en la novela El Señor de los Anillos, de J. R. R. Tolkien. Brian Cox protagoniza como Helm “Mano de hierro”, un rey legendario de Rohan, junto a Miranda Otto, quien interpretó a Éowyn en la trilogía.

Con esta nueva entrega, los fanáticos de la saga tendrán la oportunidad de explorar más a fondo la rica historia de la Tierra Media y descubrir nuevas facetas de sus personajes favoritos. ¡No podemos esperar a verla!