Colisión entre avión y helicóptero

Un avión y un helicóptero colisionaron mientras realizaban maniobras de aterrizaje cerca del Aeropuerto Ronald Reagan en Washington DC, Estados Unidos anoche.

¿Qué hicieron las autoridades del aeropuerto?

Las autoridades aeroportuarias del Ronald Reagan National Airport anunciaron la suspensión inmediata de todas las operaciones de despegue y aterrizaje en sus instalaciones.

“Todos los despegues y aterrizajes han sido suspendidos. El personal de emergencia está respondiendo a un incidente de aeronave en el campo de aviación. La terminal permanece abierta”, señaló el Aeropuerto.

¿De donde a donde volaba el avión?

American Airlines confirmó que la aeronave modelo Bombardier CRJ700 es de su compañía, se trata del vuelo 5342 de PSA Airlines, que llegaba a Washington desde Wichita, Kansas.

¿A que hora fue el choque?

En tanto, la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) dijo que el choque tuvo lugar cerca de las 21:00 horas, tiempo local.

¿Cuántas personas habían en el avión y en el helicóptero?

American Airlines dice que había 60 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo del vuelo que chocó, informa CNN. El helicóptero Black Hawk volaba con una tripulación de tres personas, aunque no se sabe su estado, y no había ningún alto funcionario del Ejército a bordo, dijo un oficial del Pentágono a The New York Times.

Conclusión

El accidente ocurrido cerca del Aeropuerto Ronald Reagan, que involucró la colisión de un avión comercial y un helicóptero militar, resalta la gravedad de los incidentes aéreos en áreas de alta actividad. Afortunadamente, las autoridades están respondiendo rápidamente con labores de rescate y la situación está siendo manejada por los equipos de emergencia. Sin embargo, este suceso subraya la necesidad de mejorar las medidas de seguridad y coordinación en el espacio aéreo cercano a aeropuertos concurridos, para evitar futuros accidentes de este tipo y garantizar la seguridad de los pasajeros y el personal involucrado.

